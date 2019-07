Fuertes críticas a Jason Momoa por su estado físico

Jason Momoa fue fotografiado en un viaje junto a su esposa Lisa Bonet, en Europa para asistir a la boda de Zoe Kravitz lo que hizo especial este acontecimiento no fue la boda, si no el físico del protagonista de Aquaman.

Como siempre los comentarios no se hicieron esperar, tanto haters como fans dieron sus opiniones y comenzó la guerra, pues unos cuestionaban porque ya no tenía el abdomen de película mientras otros defendían que los que hacían esos comentarios seguro no se acercaban ni un poco al físico de Momoa. En la galería superior tenemos las fotos.