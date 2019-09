Este ex participante de “El Desafío” tiene una relación con un transexual

Se trata de Estibens Julio Blanco, un ex participante del “Desafío” en el año 2011. Muchos recuerdan al joven por su impresionante físico, su disciplina a la hora de alimentarse y sus exigentes rutinas de ejercicio. Julio decidió revelar esta sorprendente noticia durante una entrevista para el programa “La Red”.

“Hay una página a la que subo contenido erótico y me hacen propuestas económicas. Si me piden sexo y me van a pagar bien lo hago sin problema"

Esto aseguró Blanco durante la entrevista, el ex participante también confesó que tiene una propuesta para actuar en una película porno, que tiene una relación con un hombre transexual y que se considera pansexual. Aquí tenemos la entrevista completa.