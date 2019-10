'Nos habríamos matado de haber seguido': aseguró Nial Horran ex One Direction

Ahora que ha resurgido el interés por saber si los chicos de One Direction estarían dispuestos a poner fin (aunque sea a través de una pequeña gira o con el lanzamiento de un tema inédito) a ese 'descanso temporal' que los cuatro miembros de la banda se tomaron en el año 2016 (uno de ellos, Zayn Malik, ya había abandonado la formación un año antes), el cantante irlandés Niall Horan ha preferido pronunciarse, curiosamente, sobre lo imprescindible de esa separación que, recordemos, oficialmente no ha sido nunca definitiva.

"Fue una etapa increíble, pero terminamos muy cansados. No cansados del grupo, sino literalmente agotados físicamente. Cinco discos y cinco giras mundiales en cinco años. Estábamos exhaustos y eso podría habernos llevado a un punto de hartazgo", ha explicado el intérprete en conversación con el diario The Daily Telegraph para hacer, a continuación, un pronóstico nada optimista de lo que habría ocurrido de no haber seguido caminos separados.



"No recuerdo que hayamos tenido alguna pelea fuerte o una confrontación demasiado escandalosa. Alguna vez discutíamos, pero por cualquier tontería o porque nos encantaba tomarnos el pelo los unos a los otros, como hermanos. Pero sí creo que habríamos acabado matándonos los unos a los otros de haber seguido, solo porque necesitábamos salir de esa dinámica. Un día nos sentamos, hablamos con naturalidad y decidimos tomarnos un descanso, probar cosas nuevas", ha aseverado.



El balance tan positivo que Niall Horan ha hecho de sus años en la 'boyband' más exitosa de la presente década coincide en el tono con las declaraciones que, por ejemplo, Liam Payne o Harry Styles han venido ofreciendo últimamente sobre el mismo tema. De hecho, ambos quisieron en sus últimas entrevistas dejar la puerta abierta a ese deseado reencuentro artístico no sin antes reconocer las dificultades que entrañaría la tarea debido a las apretadas agendas de los cuatro vocalistas. ¿Será que vuelve la banda?