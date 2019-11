Rosalía triunfó en LOS40 Music Awards

Una nueva edición de LOS40 Music Awards se llevó a cabo en Madrid, España. El evento musical más importante de España contó con presentaciones en vivo de Jonas Brothers, Sebastián Yatra, Anitta, Sofía Reyes, Nicky Jam, Rosalía, quien se llevó dos premios, y muchos más.

A su vez hubo espacio para reconocer la trayectoria musical de grandes artistas en los Golden Music Awards, allí se premiaron a Sam Smith, Amaral, Estopa y Laura Pausini. A continuación la lista de los ganadores:

CATEGORÍA ESPAÑA

Artista o Grupo del Año: Rosalía

Artista o Grupo Revelación del Año: Lola Índigo

Álbum del Año: Nuclear de Leiva

Canción del Año: Lo siento de Beret

Videoclip del Año: De tus ojos (by Carlos Jean) de Vanesa Martín

Festival, Gira o Concierto del Año: Gira La Cruz del Mapa de Manuel Carrasco

CATEGORÍA INTERNACIONAL

Artista o Grupo del Año: Jonas Brothers

Artista o Grupo Revelación del Año: Mabel

Álbum del año: When we all fall sleep, where do we go? de Billie Eilish

Canción del Año: Sweet but psycho de Ava Max

Videoclip del Año: R.I.P. de Sofía Reyes, Anitta y Rita Ora

GLOBAL MIXTA

Artista o Productor LOS40 Urban: Nicky Jam

Canción LOS40 Global Show: Con altura de Rosalía, J Balvin y El Guincho

Artista Del 40 al 1: Aitana

LOS40 GOLDEN MUSIC AWARD

Sam Smith

Amaral

Laura Pausini

Estopa