Premios Grammy 2020: los ganadores

Grabación del año

Bad Guy - Billie Eilish



Álbum del año

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish



Mejor nuevo artista

Billie Eilish

Mejor interpretación rap

Higher - DJ Khaled, Nipsey Hussle y John Legend

Canción del año

Bad Guy - Billie Eilish



Mejor álbum rap

IGOR - Tyler, The Creator.

Mejor álbum comedia

Dave Chapelle



Mejor duo / grupo de country

Spechless



Mejor interpretación pop en solitario

Lizzo



Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo

El mal querer - Rosalía

Álbum mejor diseñado, no clásico

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

Mejor álbum de pop latino

#Eldisco - Alejandro Sanz

Mejor álbum tropical

Marc Anthony

Mejor grabación de baile

Got To Keep On - The Chemical Brothers

Mejor banda sonora de compilación para medios visuales

A Star Is Born - Lady Gaga y Bradley Cooper

Mejor película musical

Homecoming – Beyoncé

Mejor banda sonora para medios visuales

Chernobyl - Hildur Guðnadóttir, compositor

Mejor Baile, Álbum Electrónico

No Geography - The Chemical Brothers

Mejor álbum instrumental contemporáneo

Mettavolution - Rodrigo y Gabriela

Mejor paquete de grabación

Chris Cornell - Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura y Joe Spix, directores de arte (Chris Cornell)

Mejor canción country

Bring My Flowers Now - Tanya Tucker

Mejor álbum country

Mientras estoy viviendo - Tanya Tucker

Mejor álbum vocal de jazz

12 Little Spells - Esperanza Spalding

Mejor álbum de la Nueva Era

Alas - Peter Kater

Mejor jazz improvisado solo

Sozinho - Randy Brecker, solista

Mejor álbum instrumental de jazz

Finding a Gabriel - Brad Mehldau

Mejor álbum de grandes conjuntos de jazz

The Omni-American Book Club - Brian Lynch Big Band

Mejor álbum de jazz latino

Antidote - Chick Corea & The Spanish Heart Band

Mejor álbum de blues tradicional

Tall, Dark, and Handsome: Delbert McClinton & Self-Made Men

Mejor álbum de blues contemporáneo

This Land - Gary Clark Jr.

Mejor álbum popular

Patty Griffin - Patty Griffin

Mejor álbum de música regional de raíces

Good Time - Ranky Tanky

Mejor álbum de reggae

Rapture - Koffee

Mejor álbum de música infantil

Ageless Songs For The Child Archetyp e - Jon Samson

Mejor álbum de palabras habladas (incluye poesía, audiolibros y narración de cuentos)

Convertirse - Michelle Obama

Mejor canción escrita para medios visuales

I'll Never Love Again (versión cinematográfica) - Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey y Aaron Raitiere, compositores (Lady Gaga y Bradley Cooper), tema de: A Star Is Born

Mejor composición instrumental

Star Wars: Galaxy's Edge Symphonic Suite - John Williams, compositor (John Williams)

Mejor grabación remezclada

I Rise (Remix de introducción de radio del orgullo de Tracy Young) —Tracy Young, remezclador (Madonna)

Mejor actuación solista country

Ride Me Back Home - Willie Nelson