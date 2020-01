Disfruta así de los Premios #GRAMMYs 2020 en Twitter

Twitter es aprovechada por músicos, bandas, artistas y amantes de la alfombra roja para poder conectarse con lo que está pasando, convirtiendo a esta red social en el compañero perfecto para los grandes eventos.

Hoy, en la entrega de los GRAMMYs, ¡Twitter es tu pase de backstage a la acción antes, durante y después de los GRAMMYs 2020! Conoce cómo puedes disfrutar la premiación a través de la plataforma:

Transmisiones en vivo

CBS “GRAMMYs en vivo desde la Alfombra Roja”

Por primera vez, The Recording Academy y CBS transmitirán el show previo “GRAMMYs Live from the Red Carpet” exclusivamente en Twitter. El espectáculo cubrirá todas las llegadas a la alfombra roja, así como la acción detrás de cámaras que te llevará a la 62ª entrega anual de los Premios GRAMMY.

El livestream estará disponible a través de @RecordingAcad y @CBS el domingo 26 de enero a las 4:00 pm, hora Colombia.

Este año, los fanáticos podrán enviar preguntas a los artistas en Twitter para tener la oportunidad de que se les hagan al aire, mientras que las encuestas de Twitter y Tweets de los fans se incorporarán al programa durante toda la noche.

Billboard, People y MTV News

Las personas podrán contar con varias transmisiones en vivo exclusivas en el evento, las cuales también tendrán encuestas y contenido previo sobre los nominados, ¡incluso un preview de la emocionante fiesta en @Billboard! La ‘Alfombra Roja en vivo’ podrá disfrutarse a través de @People de 21:30 a las 22:30, hora de Colombia, con Melody Chiu y Jeremy Parsons como sus anfitriones.

Al terminar la premiación, ‘El After Show de los GRAMMYs’ podrá verse desde @MTVNEWS en vivo, transmisión que incluirá a varios críticos de música y comediantes discutiendo los momentos más importantes de la noche.

Esto no es todo: más contenido de #GRAMMYs 2020 en Twitter

Las transmisiones en vivo son solo una parte de cómo puedes disfrutar este año la premiación a través de Twitter. Conoce otras maneras de vivir la experiencia en 280 caracteres:

● Emoji oficial de los #GRAMMYs. A través del Hashtag #Grammys, adorna todos tus Tweets y comparte tu emoción.

● Preguntas y respuestas con artistas. Durante las semanas previas a la premiación, las personas han podido participar en sesiones exclusivas de preguntas y respuestas en Twitter con los nominados Luis Fonsi (@LuisFonsi), Social House (@SocialHouseTC), Maggie Rogers (@maggierogers), Jessie Reyez (@Jessiereyez), Offset (@offsetYRN), YBN Cordae (@YbnCordae), Cage the Elephant (@CageTheElephant) y más, todo a través del Hashtag #GRAMMYsAsk.

● Halo GIFs. Tanto en el pre-show de la Alfombra Roja como en el backstage de los #Grammys 2020, Twitter estará capturando en tiempo real a las estrellas ahí presentes, los cuales se compartirán en .GIFs a través de @RecordingAcad.