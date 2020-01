Billie Eilish hace historia en los Grammy

Billie Eilish acaba de hacer historia en los Grammy. Con tan solo 18 años, Billie ganó en cuatro de las categorías más importantes de los premios. La artista ganó en 'Mejor nuevo artista', 'Grabación del año', 'Álbum del año' y 'Canción del año'.

LISTA COMPLETA DE LOS GANADORES DE LOS GRAMMY 2020



Previo a la ceremonia, ya se había llevado un Grammy junto a su hermano Finneas O'Connell en la categoría 'Mejor álbum pop, rock alternativo'.

Eilish no pudo ocultar su emoción. Su hermano, con quien siempre ha trabajado, aseguró que no tenían un discurso preparado ya que no se esperaban tantos premios. Aún así hicieron un llamado a prestarle atención a temas como la depresión y el cambio climático.



La cantante se convierte en la primera artista nacida en los 2000 en llevarse cuatro premios en los Grammy.

El próximo 7 de junio, Billie Eilish visitará Colombia con su 'Where do we go? World Tour'