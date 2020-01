¡Con un ramo de flores! Así Maluma conquistó a Madonna

En los ‘MTV VIDEO MUSIC AWARDS’ de 2018, Maluma no se cambiaba por nadie, pues el paisa iba a ser leyenda en este evento, convirtiéndose en el segundo latino en cantar en español. Shakira era la única en pasar en ese escenario, hasta ese momento.

Antes de que el colombiano saliera al escenario, en el camerino tuvo una pequeña charla con la ‘reina del pop’ Madonna. Este encuentro el paisa lo compartió en sus redes sociales y lo acompañó con el texto, “Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel... Love you Queen you’re such an inspiration (te quiero reina, eres una inspiración)”.

Tras este encuentro el intérprete de ‘Felices los cuatro’ le envió una flores a Madonna junto a una nota en la que expresaba el gran honor que fue conocerla. Después de este gran gesto, el manager del colombiano habló con el equipo de trabajo de la intérprete de ‘Bitch I’m Madonna’ sobre las intenciones que tenía el paisa de grabar una canción con ella.

Luego de unos meses la cantante estadounidense sorprendió a todos los colombianos con el lanzamiento de la canción ‘Medellín’, en la que cantante Maluma.

En ‘Apple Music en Londres’ Madona se refirió así el colombiano como, “Tranquilo, abierto, cálido, generoso, no se iba del estudio hasta que el trabajo estuviera listo; lo adoro, tiene una gran ética de trabajo, solo tengo cosas buenas para decir de él”.