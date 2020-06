Conciertos dentro de una burbuja, la nueva propuesta para disfrutar la música en vivo

A pesar de que la banda The Flaming Lips ya usaba burbujas de plástico en sus presentaciones, en las que el líder y vocalista Wayne Coyne se introducía para lanzarse al público, es la primera vez que la agrupación lo hace para protegerse no solo a ellos, sino también a sus fanáticos, del coronavirus.

Mira También: FAMOSAS CON PRÓTESIS QUE HAN INSPIRADO VIDAS CON SUS HISTORIAS

Durante la más reciente presentación de la banda, los integrantes y el público usaron enormes burbujas de plástico para evitar contagiarse con la enfermedad que paralizó al mundo entero con una pandemia.

El público que vio a The Flaming Lips estaba conformado por niños, jóvenes y adultos que se protegieron con las burbujas de plástico mientras hacían parte de la experiencia musical en el show televisivo The Late Show with Stephen Colbert.

Sin duda, la medida, aunque puede ser incómoda para algunos, logra hacer que la música se siga disfrutando en vivo.

Aquí el video de la presentación: