BTS revientan las redes sociales con el estreno de su nuevo video: 'Stay gold'

El nuevo sencillo de BTS por fin ha llegado. ‘Stay Gold’ es todo un ‘viaje hacia la luz’ y su estreno es tendencia mundial, como suele suceder con cada noticia de la banda surcoreana de K-Pop.

‘Stay Gold’ hace parte de ‘Map of the soul: 7 The Journey’, el primer álbum japonés en más de dos años que verá la luz en formato digital el 14 de julio y en físico a partir del 7 de agosto. Esta es la cuarta edición japonesa del septeto surcoreano.

‘Map of the soul: 7 The Journey’ es el recuento del viaje de siete años que ha tenido BTS desde su debut en Corea en junio del 2013. Una historia de alegría, éxito, adversidades, retos y un viaje que no tiene fin.

Los éxitos 'ON', 'Black Swan', 'Make It Right' y 'Dionysus' se han grabado de nuevo en japonés, mientras que el disco de 13 temas contiene el mega éxito 'Lights', 'Boy With Luv' versión japonesa y más.

Las Ediciones Limitadas A y B incluyen un video con el clip musical de "Stay Gold" y su 'making of' además de otros videos musicales. Las Ediciones Limitadas C y D incluyen un libro de fotografías de 56 páginas con un montón de fotos conceptuales no publicadas de BTS. Cada edición incluye una tarjeta fotográfica solo disponible fuera de Japón.