¿RBD vuelve? La agrupación realizó una publicación que tiene emocionados a sus fanáticos

Una de las agrupaciones mexicanas que marcó la vida de muchas personas alrededor del mundo es RBD, que reapareció en la red social Twitter con un anunció que emocionó a todas las personas que han estado pendientes de las vidas de Anahí, Poncho Herrera, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckerman durante los últimos 12 años.

La cuenta oficial de Twitter de RBD, que cuenta con más de 65 mil seguidores, publicó un video con la canción ‘Sálvame’ de fondo, acompañado del texto “Sus plegarias fueron escuchadas... #RBD #Próximamente”, que también fue traducido en inglés y portugués.

Rápidamente la agrupación se volvió viral no solo en Twitter si no en todas las redes sociales, en las que los fanáticos no escondieron su emoción por lo que tal vez pueda osificar un regreso de RBD a la televisión o a los escenarios cuando la pandemia del coronavirus esté controlada.

Recordemos que la agrupación se separó hace más de 12 años, motivo por el que no se sabe de qué manera podrían presentar el esperado regreso de los interpretes de ‘Aun Hay Algo’, ‘Enséñame’, ‘Este Corazón’ y otros grandes éxitos con los que conquistaron a un gran público.

Por el momento queda esperar y estar pendientes de las redes sociales para saber más detalles de este importante anuncio.