Dulce María revela que Anahí ha sido un gran apoyo durante su embarazo

"Amigas que yo consideraba cercanas (...), me han decepcionado, mucha gente me ha decepcionado, la verdad me ha dolido mucho", declaró Dulce María por medio de su cuenta de Instagram, en donde quiso tener una conversación con sus seguidores para tocar algunos temas personales como su embarazo.

Según cuenta la ex RBD, han sido muchos los conocidos que no la han acompañado durante su embarazo, personas cercanas a ella que de alguna u otra forma la han abandonado durante este proceso.

Por otro lado, destacó la labor de sus amigas más cercanas como Sherlyn, Zoraida Gómez y Anahí, quienes han estado pendientes de ella para ayudarle con consejos y experiencias que ellas han tenido al ser mamás o estar próximas a serlo.

“Ani (...) ha sido súper linda desde que se enteró de mi embarazo. Cada cosa y cada detalle se agradece muchísimo, sobre todo que te deseen cosas buenas y que te digan cosas positivas para tranquilizarte”, afirmó Dulce María por medio de su Instagram.