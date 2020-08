Actriz de Harry Potter fue víctima de abuso sexual

En el primer episodio de su podcast 'We Can't Talk About That Right Now', la actriz Jessie Cave reveló una impactante historia que sucedió hace 19 años, cuando tenía 14 años.

En compañía de su hermana, Cave reveló que su profesor de tenis la violó, pero que el delincuente logró ser capturado y encarcelado.

Algo que llamó mucho la atención de lo seguidores de la actriz, es la actitud de superación que Cave muestra en el video al contar su historia, pues destaca que el trágico suceso no la destruyó, razón por la cual se siente "bastante afortunada".

Con gran fortaleza, la actriz de 'Harry Potter' destacó: "hay algunas personas que están bien después, hay otras personas que lo usan y encuentran una manera de vivir con ello, pero no están definidas por lo que sucedió".

Tal y como lo relata la actriz en el video publicado en YouTube, eso no significa que no haya tenido que llevar un proceso. Tuvo una infancia totalmente diferente a la de su hermana intentando superar lo sucedido, aunque todavía quedan algunas secuelas.

Aun así, el trágico suceso no fue un obstáculo para continuar con su vida, pues en la actualidad está felizmente casada con el humorista Alfie Brown y esperan su tercer hijo.

Recordemos que Jessie Cave interpretó a 'Lavender Brown', la novia de 'Ron Weasley', en la película 'Harry Potter y el misterio del príncipe'.