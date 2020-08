¡Wow! Los tributos del K-Pop para Michael Jackson

El pasado 29 de agosto se celebraría el cumpleaños número 62 de Michael Jackson, quien falleció hace 11 años a causa de una intoxicación aguda de propofol y benzodiacepina, después de sufrir un paro cardiaco.

El 'Rey del Pop' dejó un legado inigualable en todo el mundo. Desde jóvenes hasta adultos recuerdan a Jackson por sus increíbles canciones como 'Thriller', 'Beat it', 'Billie Jean', 'Smooth Criminal' y muchos sencillos más que marcaron la industria musical.

De igual forma, los nuevos géneros musicales siguen teniendo influencias del 'Rey del Pop' y son cada vez más los tributos y homenajes que le hacen a su increíble trabajo, que será recordado por siempre.

Tal sería el caso del K-Pop, uno de los géneros más pegajosos del momento. Los artistas le han realizado diferentes tributos a Michael Jackson, ya que sus pasos de baile y ritmos inigualables han servido para la creación de este nuevo estilo musical.

Te traemos los 5 mejores tributos que los artistas del K-Pop le han realizado al 'Rey del Pop':

1. Super Junior, Shinee y Girls' Generation (Golden Disk Award - 2009)

2. Dreamcatcher (canción 'Black or White'): en esta canción, las artistas usaron el nombre de uno de los sencillos de Michael Jackson. Además, utilizaron atuendos y pasos de baile similares a los del 'Rey del Pop'.



3. Red Velvet (canción Dumb Dumb): en el sencillo hacen referencia a diferentes canciones de Jackson como 'Beat It', 'Bad', 'Billie Jean', 'Black or White', 'Leave me Alone' y muchas más.



4. Super Junior (canción Sorry Sorry Mix): es evidente el tributo que los artistas le hacen a Jackson con su vestuario y pasos de baile representativos del 'Rey del Pop'

5. Lovelyz (Yu Huiyeol's Sketchbook): el grupo interpretó una versión acapella del éxito de Michael Jackson 'You are not Alone'.