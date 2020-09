Kanye West dice que fue Dios quien le pidió que interrumpiera a Taylor Swift en los VMA 2009

Los MTV VMA de 2009 dieron inicio a uno de los enfrentamientos más sonados en el mundo del entretenimiento entre Kanye West y Taylor Swift.

En aquella edición, el rapero intervino en el discurso de la cantante cuando había sido premiada en la categoría “Mejor video femenino” por su sencillo “You Belong with Me”, porque, según él, la que merecía la estatuilla era Beyoncé.

Solo hasta ahora, el músico rompió el silencio y se refirió al suceso que hasta hoy en día da de qué hablar.

"Si Dios no hubiera querido que subiera al escenario y dijese que Beyoncé tenía el mejor videoclip del año, no me habría sentado en primera fila. Habría estado al fondo del todo. No hubiera hecho que esa idea (que Taylor ganara el premio al mejor vídeo del año) resultase tan ridícula, porque yo nunca había oído hablar de ella y el 'Single Ladies' de Beyoncé sigue siendo uno de los mejores videoclips de la historia", afirmó el esposo de Kim Kardashian en una entrevista para el podcast de Nick Cannon.

Desde 2016, tras ingresar a un hospital por estrés y falta de sueño, West se ha acercado más a Dios, de hecho asegura que él le habla constantemente.

"Él tiene un plan para cada uno de nosotros y nos utiliza de maneras diferentes", concluyó.