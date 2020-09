WARNER cumple 25 años y los celebrará recordando sus 25 mejores series

A lo largo de estos 25 años, Warner Channel ha tenido series en pantalla que se convirtieron en fenómenos de culto y entregaron momentos de diversión, alegría, drama y suspenso a millones de fanáticos que, hasta el día de hoy, son capaces de emocionarse y disfrutar de sus historias.

Para esos incondicionales y para todos los amantes del género, Warner Channel ha preparado el Especial 25 Pilotos, con el primer capítulo de 25 series emblemáticas que se reúnen para celebrar el vigésimo quinto aniversario del canal. Friends, The Big Bang Theory, Alf, The West Wing, E.R., Gossip Girl, The Fresh Prince of Bel-Air, Full House, Gilmore Girls y muchas sorpresas más que llegan el sábado 26 de septiembre desde la mañana. (07:30 horas)

Agenda Especial 25 Pilotos

Supergirl – Episodio 1: Pilot

Arrow – Episodio 1: Pilot

Flash – Episodio 1: Pilot

Everwood – Episodio 1: Pilot

The West Wing – Episodio 1: Pilot

Mom – Episodio 1: Pilot

Animaniacs – Episodio 1: De.Zanitized / The Monkey Song / Nighty Night Toons

Alf – Episodio 1: A. L. F. (Pilot)

Young Sheldon – Episodio 1: Pilot

Gossip Girl – Episodio 1: Pilot

The O.C. – Episodio 1: Pilot

The Middle – Episodio 1: Pilot

E.R. – Episodio 1: 24 Hours

Riverdale – Episodio 1: Chapter One: The River’s Edge

Gilmore Girls – Episodio 1: Pilot

Smallville – Episodio 1: Pilot

Lois & Clark: The New Adventures of Superman – Episodio 1: Strange Visitor

Full House – Episodio 1: Our Very First Show

Two And A Half Men – Episodio 1: Pilot

The Fresh Prince of Bel-Air – Episodio 1: The Fresh Prince Project (Pilot)

Friends – Episodio 1: The One Where Monica Gets a Roommate

The Big Bang Theory – Episodio 1: Pilot

The Vampire Diaries – Episodio 1: Pilot

Supernatural – Episodio 1: Pilot

The 100 – Episodio 1: Pilot