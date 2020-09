Nació la bebé de Zayn Malik y Gigi Hadid

El cantante Zayn Malik compartió con sus seguidores en redes sociales una tierna fotografía de su primera hija. El ex integrante de la banda One Direction dijo: "nuestra niña está aquí, sana y hermosa. Tratar de poner palabras sobre cómo me siento ahora mismo sería una tarea imposible".

La madre de la bebé, la modelo estadounidense Gigi Hadid, también compartió una emotiva imagen con un mensaje a su primera hija que tuvo con el cantante británico. Gigi dijo en redes sociales: "nuestra pequeña se unió a nosotros en la tierra este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo".

El embarazo de Gigi Hadid se mantuvo en secreto hasta marzo, cuando confesó que durante el desfile de la Semana de la Moda en París, en el mes de enero, ya estaba embarazada. En redes sociales la modelo no quiso compartir la evolución pues "no entendía por qué era tan importante para los demás".

Finalmente en la semana 33 de su embarazo compartió unas fotografías. El bebé es el primer hijo de la pareja después de mantener una discreta relación durante cinco años.