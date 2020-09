La lujosa mansión que Michael Jordan no mostró en su documental pero sí en un video musical

El famoso jugador de baloncesto, Michael Jordan, había mantenido varios detalles de su vida privada en secreto hasta que se estrenó el documental The Last Dance en la plataforma de streaming Netflix. Sin embargo, en esa oportunidad no dio muchos detalles sobre su lujosa mansión.

Ubicada al norte de Chicago, la mansión fue mostrada con lujo de detalles en el más reciente video musical del rapero Travis Scott. La canción se llama Franchise y se trata de una colaboración con Young Thug & M.I.A.

Lo primero que se observa de la mansión es el número 23 inscrito en el portón de entrada, que llevaba Michael Jordan en su uniforme en su paso por el equipo Chicago Bulls y que lo llevó a la fama. También se muestra una piscina y su cancha de golf privada.

Lo que llamó la atención de sus seguidores fue la lujosa cancha de baloncesto privada. En el video musical también se puede ver en un círculo, ubicado en la parte central de la cancha con la silueta de la estrella de la NBA, los nombres Marcus, Jeffrey y Jasmine, algunos de sus hijos.