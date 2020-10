Muestra artística de Banksy se podrá disfrutar por Internet, y gratis

La muestra artística llamada 'Catch Me If You Can' reúne las obras más icónicas del misterioso artista Banksy. La selección de piezas exclusivas estará hasta el 15 de octubre en la HOFA Gallery con sede en Londres, Inglaterra.

La buena noticia es que cualquier persona con conexión a Internet podrá disfrutarla desde casa. Un punto a favor es que la muestra artística no tiene costo.

Para los encargados de la exhibición, la idea es llevar una muestra de arte a todas las personas sin necesidad de desplazarse de su casa. Incluso, es una iniciativa para asegurar que cualquier persona, sin importar sus ingresos económicos, pueda disfrutar de una exhibición única.

En la muestra hay obras como el Monkey Queen, uno de los personajes más icónicos del artista callejero. También está la popular pintura Jack and Jill / Police Kids, realizada en el 2005.

Los organizadores esperan que los espectadores puedan hacer un viaje por el humor negro y la visión de realidad que tiene Banksy. Incluso, algunas obras que están exhibidas recuerdan la importancia de usar el tapabocas en época de pandemia y hay críticas contra el racismo.

Para acceder a la muestra virtual, puedes hacerlo dando click aquí.