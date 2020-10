Conoce la lista de nominados a LOS40 MUSIC AWARDS 2020

Próximamente se llevarán a cabo LOS40 Music Awards 2020, los premios más importantes de la industria de la música en España, los cuales estarán divididos en tres categorías este año: España, Internacional y Latina.

Artistas como The Weeknd, Dua Lipa y Maluma son los que más nominaciones tienen por su trabajo y gran talento que han demostrado siempre, pero más este año.

El primer ganador de LOS40 Music Awards 2020 es Pau Donés, vocalista de la agrupación Jarabe de Palo quien se llevará el Golden Music Award a título póstumo tras su triste fallecimiento el pasado 9 de junio.

Dani Moreno 'El Gallo', Cristina Boscá y Tony Aguilar fueron los encargados de revelar a cada uno de los nominados de todas las categorías que se premiarán este 2020:

CATEGORÍA ESPAÑA:

ARTISTA O GRUPO

- David Otero

- David Bisbal

- Pablo Alborán

- Dani Martín

- Aitana

ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN

- Maikel Delacalle

- Nil Moliner

- Natalia Lacunza

- Lérica

- Miki Núñez

ÁLBUM

- Beret: Prisma

- David Bisbal: En tus planes

- Dvicio: Impulso

- Amaral: Salto al color

- Estopa: Fuego

CANCIÓN

- David Otero y Taburete: Una foto en blanco y negro

- Pablo Alborán y Ava Max: Tabú

- David Bisbal y Aitana: Si tú la quieres

- Nil Moliner y Dani Fernández: Soldadito de hierro

- Aitana y Cali y el Dandee: +

VIDEOCLIP

- Pablo Alborán y Ava Max: Tabú

- Dani Martín: La mentira

- Lola Índigo, Raw Alejandro y Lalo Ebratt: 4 besos

- Pablo López: Mariposa

- Aitana y Reik: Enemigos

ARTISTA O GRUPO DEL 40 AL 1

- Fred De Palma y Ana Mena

- Dani Fernández

- Dvicio

- Beret

- Morat

CATEGORÍA INTERNACIONAL

ARTISTA O GRUPO

- The Weeknd

- Dua Lipa

- Lady Gaga

- Harry Styles

- Black Eyed Peas

ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN

- Lewis Capaldi

- Tones and I

- Nea

- Doja Cat

- Aya Nakamura

ÁLBUM

- Harry Styles: Fine line

- Dua Lipa: Future nostalgia

- The Weeknd: After hours

- Lady Gaga: Chromatica

- Lewis Capaldi: Divinely uninspired to a hellish extent

CANCIÓN

- Tones and I: Dance monkey

- Black Eyed Peas y J Balvin: Ritmo

- The Weeknd: Blinding lights

- Lewis Capaldi: Before you go

- Dua Lipa: Don't start now

VIDEOCLIP

- The Weeknd: Blinding lights

- Lady Gaga y Ariana Grande: Rain on me

- Tones and I: Dance monkey

- Ava Max: Kings and queens

- Dua Lipa: Physical

ARTISTA O PRODUCTOR DANCE

- Topic

- Joel Corry

- Regard

- Nea

- Surf Mesa

CATEGORÍA LATINA

ARTISTA O GRUPO

- Anitta

- Morat

- Maluma

- Danna Paola

- Sebastián Yatra

ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN

- Rauw Alejandro

- Omar Montes

- Nicki Nicole

- Jay Wheeler

- Camilo

ARTISTA O GRUPO URBANO

- Bad Bunny

- Karol G

- Maluma

- Ozuna

- C. Tangana

CANCIÓN

- Karol G y Nicki Minaj: Tusa

- Camilo: Favorito

- Maluma: Hawái

- Rauw Alejandro y Camilo: Tattoo (remix)

- J Balvin: Rojo

VIDEOCLIP

- J Balvin: Rojo

- Karol G y Nicki Minaj: Tusa

- Maluma: Hawái

- Bad Bunny: Yo perreo sola

- Rosalía y Travis Scott - TKN