Billie Eilish manda mensaje a quienes la critican por fotografía en ropa ajustada

Billie Eilish es una de las cantantes del momento. Con apenas 19 años, se ha convertido en toda una celebridad en todo el mundo, no solo por su voz y sus canciones, sino también por su estilo caracterizado por ropa holgada.

Sin embargo, hace unos días la artista fue vista con ropa ajustada, lo cual no es muy común que ella use, y generó críticas en torno a su cuerpo. Casualmente, la razón por la que Eilish no lo hace es por las opiniones que muchas personas dan, sobre el cuerpo de los demás.

Billie Eilish, uno de los máximos referentes del mundo hoy, sin remate. pic.twitter.com/o6F6oIF09W — Malena Pichón (@MalenaPichon) October 15, 2020

Esta vez no fue la excepción. Comentarios como “En 10 meses Billie Eilish ha desarrollado el cuerpo de una madre de vino de mediados de los 30", no se hicieron esperar, sin embargo, hubo varios apoyando a la artista.

Ella no fue para nada ajena a las críticas, y envió un mensaje contundente a aquellos que hacen bodyshaming, a través de una usuaria conocida como @chiziduru, en el que dice: “Todos deben empezar a normalizar los cuerpos reales, ¿de acuerdo? Las panzas son normales. Son normales. Los senos se caen … especialmente después de amamantar. ¡Instagram no es real!”.