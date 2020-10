La ‘Abuela rapera’ que se tomó TransMilenio con sus canciones

Se volvió viral en las redes sociales la historia de ‘Cindy sin Dientes’, una mujer venezolana de tercera edad conocida como la ‘Abuela Rapera’ que ha empezado a ser reconocida por diferentes usuarios de TransMilenio que la han visto cantando rimas como:

"Necesito una ayuda pa' quitarme esta loquera, también me provoca tomarme una aguilera, no consigo mi cartera, me cayó una piojera, no tengo nada en la nevera".