Miley Cyrus es noticia tras ser víctima de suceso paranormal

Miley Cyrus es noticia luego de, supuestamente, ser protagonista de un suceso extraño. La cantante y actriz aseguró que tuvo contacto con extraterrestres, que fue perseguida por un OVNI y que van a volver.

"Estaba conduciendo por San Bernardino con mi amigo cuando me persiguió una especie de ovni... Estoy bastante segura de lo que vi, pero también le había comprado resina de marihuana a un tío en una furgoneta frente a una tienda de tacos, así que pudo haber sido la resina", relató Miley a Interview Magazine.

Demi Lovato dice que tuvo contacto con extraterrestres

"La mejor forma de describirlo es como una quitanieves voladora. Tenía un gran arado en la parte delantera y brillaba en color amarillo. Lo vi volar y mi amigo también lo vio. Había otros coches en la carretera y también se pararon a mirar, así que creo que lo que vi fue real", señaló la cantante. "No puedo mirar al cielo de la misma manera. Creo que van a volver", advirtió.

Además de ver un ovni, la intérprete también asegura haber establecido contacto visual con el alienígena que lo pilotaba. "No me sentí amenazada en absoluto, pero vi a un ser sentado frente al objeto volador. Me miró y tuvimos contacto visual, y creo que eso fue lo que realmente me afectó, mirar a los ojos a algo que no podía entender del todo", relató.

"Anuel come muy rico" le dicen a Karol G

Al margen de su experiencia presuntamente extraterrestre, Cyrus reveló en la entrevista que está trabajando en un álbum de versiones de Metallica. Su último trabajo es Midnight Sky, tema acompañado de videoclip y lanzado el pasado 14 de agosto.