"Tenía que decir adiós": Chrissy Teigen habla sobre la pérdida de su bebé

El 30 de septiembre de este año, Chrissy Teigen y el músico John Legend anunciaron que Jack, el bebé que estaban esperando, falleció cuando la modelo se encontraba en su quinto mes de embarazo.

La pérdida del bebé ha sido muy dolorosa para la pareja, motivo por el cual Chrissy Teigen, como forma de terapia, decidió escribir en un blog en el que habló de su dolor y las circunstancias que provocaron que Jack muriera durante su gestación:

“Aquí estábamos, recién nos habían llevado a un piso nuevo, yo cubierta con una manta delgada sabiendo que estaba a punto de parir a lo que se suponía que era el quinto miembro de nuestra hermosa familia, un hijo, solo para despedirme de él momentos después…En este punto ya había aceptado lo que sucedería: me pondrían una epidural y me inducirían a dar a luz a nuestro hijo de 20 semanas, un niño que nunca habría sobrevivido en mi vientre. Anteriormente, estuve en reposo en cama durante más de un mes, tratando de que el pequeño llegara a las 28 semanas, una zona "más segura" para el feto. Mis médicos me diagnosticaron desprendimiento parcial de placenta. Siempre había tenido problemas con la placenta”.

Chrissy Teigen reveló que sus dos anteriores embarazos habían sido riesgosos y también había presentado mucho sangrado, sin embargo, con Jack todo fue más agresivo:

“Finalmente, pasé una noche bastante mala en la cama, después de un ultrasonido no tan bueno, estaba sangrando un poco más de lo normal. Mi sangrado se estaba volviendo cada vez más intenso. El fluido alrededor de Jack era muy bajo, apenas podía flotar. En algunos momentos, juré que estaba tan bajo que podía acostarme de espaldas y sentir sus brazos y piernas desde fuera de mi vientre. Después de un par de noches en el hospital, mi médico me dijo exactamente lo que sabía que vendría: era hora de decir adiós. Jack simplemente no sobreviviría a esto y, si continuaba, yo tampoco. Habíamos probado bolsas y bolsas de transfusiones de sangre, pero con cada una de ellas parecía que no hubiéramos hecho nada en absoluto. Una noche, tarde, me dijeron que sería hora de dejarlo ir por la mañana. Lloré un poco al principio, luego entré en convulsiones de mocos y lágrimas, sin poder respirar con mi propia increíblemente profunda tristeza”.

La última publicación que la modelo publicó en sus redes sociales generó mucha tristeza en sus seguidores, pues en ella se ve la tristeza y profundo dolor que ha sentido desde que le dijeron que Jack no sobreviviría.

La madre de la modelo y su esposo no estuvieron de acuerdo en que la modelo compartiera fotos de lo que estaba pasando, sin embargo, ella quiso compartir su historia:

“Le expliqué a un muy dudoso John que las necesitaba. Él lo odió y me di cuenta. No tenía sentido para él en ese momento. Pero sabía que necesitaba una prueba este momento, de la misma manera que necesitaba recordarnos besándonos al final del pasillo, de la misma manera que necesitaba recordar nuestras lágrimas de alegría después de Luna y Miles. Y sabía absolutamente que necesitaba compartir esta historia. No puedo expresar lo poco que me importa que odien las fotos, qué poco me importa que sea algo que no hubieran hecho ustedes. Lo viví, elegí hacerlo y, más que nada, estas fotos no son para nadie más que para las personas que han vivido esto o tienen la curiosidad de preguntarse cómo es algo así. Estas fotos son solo para las personas que las necesitan. Los pensamientos de los demás no me importan”.