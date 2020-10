Lauren Jauregui habló sobre cómo la afectó su supuesto romance con Camila Cabello

En medio de una conversación con Becky G para el podcast 'En La Sala', Lauren Jauregui decidió romper el silencio y reveló nuevos detalles sobre los rumores del supuesto romance que mantuvo con Camila Cabello, durante el tiempo que ambas pertenecieron a Fifth Harmony.

Aunque muchos fanáticos de las cantantes estaban convencidos que mantenían un amorío secreto e incluso dedicaron cuentas en redes sociales a comprobar su supuesta relación, Lauren aseguró que en ese entonces consideraba a Camila solo como una buena amiga y jamás llegó a verla de otra forma.

Mira También: CHIARA FERRAGNI SE DESNUDÓ Y MOSTRÓ A SUS FANS SU EMBARAZO

Luego de que la cantante, de 24 años, se declaró abiertamente bisexual todo se volvió más intenso y traumático para ella, pues las publicaciones que se dedicaban a “Camren”, el ‘shippeo’ entre Lauren y Camila, la hacian sentir incómoda y como una acosadora. “Yo siempre era la 'agresora' y la que hacía que ella se volviera gay", agregó Jauregui.

Finalmente, Lauren habló sobre cómo la impactaron de manera negativa los rumores del supuesto romance con Camila, asegurando que la afectaron mentalmente porque no era algo con lo que se sintiera lo bastante cómoda como para hablarlo al menos con sus padres.

“Ni siquiera me sentía cómoda admitiendo ante mí misma que era 'queer'. Además, nunca me fijé en Camila de esa forma y me asustó pensar que podía estar causando esa impresión sin darme cuenta", manifestó la artista.