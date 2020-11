¿Cómo eres en el sexo según tu signo del Zodiaco?

Para nadie es un secreto que todas las personas tiene preferencias diferentes cuando se trata de sexo. Las diferencias varían desde el romanticismo y la monogamia, hasta las prácticas más fogosas o con diferentes personas.

Pero, ¿en qué varía esto?... La personalidad de cada persona en la cama puede estar ligada a su signo del Zodiaco, ya que para todos la experiencia no es igual.

Te contamos cuáles son las preferencias en el sexo para cada signo:

Aries (personas nacidas entre el 21 de marzo al 19 de abril)

No hay nada que aburra más a los Aries que la monotonía en la cama. Estas personas buscan estar experimentando nuevos juegos y prácticas eróticas a la hora del sexo, por lo que si no encuentran esto por parte de su pareja, pueden llegar a ser infieles. Sus mejores complemento en las relaciones sexuales son Escorpio y Sagitario.

Tauro (personas nacidas entre el 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro es generoso y no es testarudo a la hora de tener sexo. Les gusta ir despacio para cada vez alcanzar más y más. Sus complementos ideales en las relaciones sexuales son las personas Cáncer, Sagitario y Leo.

Géminis (personas nacidas entre el 21 de mayo al 20 de junio)

Las personas nacidas bajo este signo tienden a ser sorpresivas, pues así como un día pueden no querer nada, al otro pueden quererlo todo y en cualquier lugar. Por tal motivo, necesita a alguien que no le asuste la aventura y esté dispuesto a aceptar cualquier propuesta erótica, sin importar el lugar y la hora. Su pareja sexual ideal debe ser Leo, Escorpio, Aries, o Sagitario.

Cáncer (personas nacidas entre el 21 de junio al 22 de julio)

Aunque en un inicio le cuesta coger confianza a la hora de tener relaciones sexuales, cuando lo hace es capaz de entregarlo todo. Su mayor satisfacción es ver cómo le da placer a su pareja, pues se siente poderoso al hacerlo. Acuario, Leo, Tauro y Escorpio son las mejores parejas sexuales que un Cáncer puede tener.

Leo (personas nacidas entre el 23 de julio al 22 de agosto)

Leo es uno de los signos más apasionados a la hora de tener sexo. La intimidad es una parte fundamental al momento de tener una relación, catalogándose como uno de los signos más seductores y feroces en la cama, por lo que necesitarán a alguien que disfrute de su fogosidad en las relaciones sexuales. Escorpio, Libra o Aries son las parejas más adecuadas para este candente signo.

Virgo (personas nacidas entre el 23 de agosto al 22 de septiembre)

Los nacidos bajo el signo de Virgo no se entregan hasta no estar seguros de la persona con la que están. No llevan a cualquier persona a la cama, pues esperan encontrar a alguien que valga la pena, por lo que son uno de los signos más sanos a la hora de tener sexo. Sus complementos ideales en el ámbito sexual son Géminis, Acuario y Cáncer.

Libra (personas nacidas entre el 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra es otro de los signos más candentes a la hora de tener intimidad. Disfrutan demasiado el placer en la cama, con un alto número de veces e intensidad con las que realizan las reacciones sexuales. Leo, Géminis o Aries son los signos con los que estas personas se llevan mejor en la parte erótica, pues ellos pueden saber llevar su alto apetito por el sexo.

Escorpio (personas nacidas entre el 23 de octubre al 21 de noviembre)

Los Escorpio no suelen comprometerse muy a menudo, por el contrario, prefieren ir disfrutando de su sexualidad con cuanta persona se les apetezca. Son dominantes en la cama y solo sientan cabeza cuando están verdaderamente enamorados. Aries, Géminis o Piscis son los signos que mejor lo entenderán en la parte sexual.

Sagitario (personas nacidas entre el 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Son aventureros en la cama. Les gusta experimentar y tener toda clase de experiencias, pero sin comprometerse con relaciones largas o ataduras que lo impidan desarrollarse en el ámbito sexual. Aries, Leo o Acuario son los signos que más podrán entender la personalidad inquieta de Sagitario.

Capricornio (personas nacidas entre el 22 de diciembre al 19 de enero)

Los Capricornio ven el sexo como un escape de la rutina y un momento de desconexión, en la que pueden entregarse al cien por ciento. Algunas veces pueden parecer bruscos o egoístas en la cama, por lo que necesitarán a alguien que los entienda como podrían llegar a hacerlo los nacidos bajo el signo de Escorpio, Piscis o Tauro.

Acuario (personas nacidas entre el 20 de enero al 18 de febrero)

Este signo es capaz de diferenciar el sexo del amor, por lo que podrá tener relaciones sexuales fácilmente con una persona (o varias) sin llegar a involucrarse en el ámbito amoroso. Solo se guarda para una persona cuando está verdaderamente enamorado (lo que es difícil para Acuario). Libra, Sagitario o Géminis son los complementos perfectos para este signo.

Piscis (personas nacidas entre el 19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis es el signo que busca una estabilidad tanto en su vida amorosa como sexual. Es de tener una sola pareja en el sexo, que sería su misma pareja sentimental. Cáncer, Capricornio o Escorpio son los signos que podrán darle una relación estable a esta persona apasionada y organizada.