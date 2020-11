¡Paren todo! Revelan el cartel del Festival Estéreo Picnic Online

El próximo 11, 12 y 13 de diciembre de 2020 se llevará a cabo el Festival Estéreo Picnic Online, una nueva forma de celebrar este gran evento musical a través de las retransmisiones de algunos de los mejores momentos que se han realizado en los diez años de trayectoria del FEP.

Capital Cities, Cut Copy, Interpol, Los Fabulosos Cadillacs, Miami Horror, Nine Inch Nails, Pixies, Portugal. The Man, Rüfüs Du Sol, Sam Smith, The XX, Zoé y Wiz Khalifa son algunos de los artistas que encabezan el cartel con las retransmisiones de sus presentaciones pasadas en el Festival Estéreo Picnic.

De igual forma, el evento tendrá un Club Virtual para la fiesta, que contará con los sets exclusivos de Amanda, Anastasia Kristensen, Julio Victoria, Verraco, Dubfire, Bitter Babe, Dengue Dengue Dengue, Dj Python, Amanda, Dj Tennis, Julianna y muchos más.



Además de esto, el FEP Online también tendrá algunas entrevistas con importantes artistas como Foals, Café Tacvba, Of Monsters and Men, Tame Impala y Tiësto; y realizará diferentes homenajes a grandes músicos que han pasado por los escenarios del festival como Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, New Order, Jack White, Underworld, The Strokes y The Prodigy (show que se canceló por el fallecimiento de Keith Flint).



Por otro lado, se tendrán dos presentaciones en vivo, un concierto de inauguración el 11 de diciembre con Vicente García, y una fiesta de cierre el 13 de diciembre a cargo de Julio Victoria. Ambas se transmitirán desde el Movistar Arena en Bogotá.

Según afirmaron los realizadores en el comunicado oficial, el Festival Estéreo Picnic Online será una experiencia gratuita, que se realizará con el objetivo de homenajear a todos aquellos que han estado acompañando al festival durante los diez años que lleva de trayectoria. Adicionalmente, contará con una experiencia VIP con la que se tendrá acceso a contenidos exclusivos.

Sin embargo, los conciertos en vivo que serán transmitidos desde el Movistar Arena, denominados Experiencia Live, tendrán un costo de $50.000, pero serán gratuitos para los que tengan acceso VIP.