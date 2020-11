¿Dulce María sí estará en el reencuentro de RBD?

El próximo 26 de diciembre se realizará el reencuentro de la agrupación RBD, una de las más recordadas por las generaciones de los 90 y 2000 gracias a la reconocida telenovela 'Rebelde'.

Por la pandemia de COVID-19, el concierto se realizará de forma virtual bajo el nombre de 'Ser o parecer', haciendo alusión a uno de los más grandes éxitos de la agrupación.

La ausencia de Dulce María por motivos relacionados a su actual embarazo, y la de Poncho Herrera por asuntos personales y profesionales, dejaron tristes a todos los fanáticos de la agrupación, quienes pensaban que volverían a ver a todos los integrantes juntos en el escenario.

Sin embargo, en días anteriores, Guillermo Rosas, productor del concierto virtual, aseguró que tanto Dulce María como Poncho Herrera estarán incluidos de alguna forma en el concierto, ya que habrá una presentación dedicada a ellos.

"¿A quién se le puede ocurrir que vamos a hacer un tributo a RBD sin pensar en Poncho y en Dulce? Están incluidos, tienen un momento muy especial dentro de nuestra transmisión", afirmó Rosas.

Dulce María se pronunció sobre las declaraciones del productor a través de su cuenta de Instagram, en donde afirmó: "No sé qué vayan a hacer, pero está padre; como les digo, es algo que sembramos todos con todo el corazón, que todos somos parte, así que está padre que se haga un tributo a un proyecto tan importante (...) Me encantaría ser parte y me da tristeza no serlo, porque es algo que está marcando mi vida y mi carrera".