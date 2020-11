Billie Eilish estrena su sencillo 'Therefore I Am' con un video dirigido por ella

Billie Eilish, la cinco veces ganadora del premio Grammy, estrenó el pasado jueves en horas de la tarde su nuevo sencillo 'Therefore I Am', el cual viene acompañado de un video oficial dirigido por ella misma.

Como se puede observar en el video, las grabaciones tuvieron lugar en un centro comercial abandonado, el cual, según declaraciones de la artista, era el que Eilish visitaba con su familia durante su adolescencia.

Esta nueva canción es el fruto del trabajo de la intérprete de 18 años durante el tiempo de cuarentena, en el cual estuvo escribiendo y grabando para sorprender a sus fanáticos con este nuevo sencillo.

Cabe recordar que la artista ya había sorprendido a sus seguidores con el show en vivo 'Where Do We Go? The Livestream', en el cual mezcló tecnología de última generación para ofrecerles una experiencia inmersiva virtual a todos sus fanáticos; y próximamente volverá a hacerlo con su documental 'Billie Eilish: The World's a Little Blurry', el cual será estrenado en febrero de 2021.

Este es el video del nuevo sencillo de Billie Eilish 'Therefore I Am':