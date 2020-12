Kylie Jenner presume su cabellera pelirroja vistiendo un ajustado top

La empresaria Kylie Jenner y miembro del clan Kardashian-Jenner compartió a través de sus redes sociales un nuevo cambio de imagen. "¿Ariel qué?", fue la frase con la que la joven acompañó la fotografía.

En la imagen se la ve luciendo un pantalón de cuero vinotinto y un ajustado top que hace juego con el color de su cabello. Además de su nuevo look, varios aplaudieron su figura.

La imagen ya superó los seis millones de Me gusta en Instagram y tiene cientos de comentarios de parte de sus seguidores en los que aplauden su nuevo estilo. "Rubia, castaña o de colores, todos le quedan bien" y "el rojo es mi favorito", fueron algunos de los comentarios.

Kylie Jenner es conocida en el mundo de la farándula por triunfar en las redes sociales gracias al programa "Keeping Up with the Kardashians" y ya tiene más de 200 millones de seguidores en Instagram.

En el mundo empresarial es conocida por su marca de maquillaje, con la que ha logrado fortunas. A continuación está la foto que compartió Kylie Jenner.