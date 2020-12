Lina Tejeiro aclaró si está saliendo con jugador de Santa Fe

Después de la polémica ruptura con Andy Rivera, Lina Tejeiro ha manifestado que está disfrutando de su soltería y realmente se le ha visto bastante feliz, no obstante, ha expresado que a veces extraña tener una compañía y le gustaría estar nuevamente con alguien que la acompañe en sus noches frías.

Por esta razón, los seguidores de la actriz no dejan de preguntarle si ya tiene nuevo amor o algún pretendiente, pero ella ha asegurado que no. Sin embargo, en los últimos días se especuló que Lina estaba saliendo con un jugador de Santa Fe y ella de inmediato contestó a los rumores.

"Dile al jugador de Santa Fe que te ayude, ya sabes de quién hablo", le comentó un usuario a la actriz, a lo que esta respondió: "¿Estás bien?, no sé de quién hablas y no soy hincha de ese equipo".

Pero no solo fue eso, pues la interacción continuó hasta que la actriz, al parecer, enfureció y se refirió a la derrota del equipo bogotano contra América de Cali, asegurando: "No me gustan los perdedores. Yo tiro por lo alto, de la Champions no me bajo".

Finalmente, a pesar de que Tejeiro le pidió al internauta que revelara el nombre del futbolista con el que supuestamente estaba saliendo, el hombre prefirió dejar el tema hasta ahí y no reveló más detalles sobre el supuesto romance.