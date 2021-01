Zayn Malik regresa a la música con ‘Vibez’ y sorprende a sus fanáticos

Después de varios meses alejado de la escena musical, Zayn Malik regresó con toda y anunció el lanzamiento de su nuevo disco titulado 'Nobody is Listening, que se estrenará el próximo 15 de enero.

No obstante, el cantante sorprendió a sus fans hace unas horas y dio un adelanto de su nuevo álbum lanzando 'Vibez', canción que es todo un éxito en las plataformas digitales y ya supera los 3 millones de reproducciones en YouTube.

Los seguidores y amigos del artista británico se mostraron bastante felices por su regreso, pues desde la llegada de su bebé, en septiembre del año pasado, Zayn estuvo bastante alejado de las redes sociales y dejó a muchos con ganas de saber más sobre el disco que se estrenará en unos días.

Luego de anunciar su separación de One Direction hace casi 6 años, Malik sacó 'Mind of Mine', su primer álbum en solitario, durante el 2016. Dos años después lanzó su segundo trabajo discográfico llamado 'Icarus Falls' y desde ese entonces no se había vuelto a saber de él, hasta que anunció su nuevo disco a mediados del 2020.