Estas son las aplicaciones que deberías -por tu bien- eliminar de tu celular.

En algunas ocasiones, descargamos una infinidad de aplicaciones que después, por alguna razón, dejamos de usar. Si no se hace una depuración de aquellas plataformas que no usamos desde hace años, o que pueden tener malwares, pueden afectar el funcionamiento de tu dispositivo.

Aquí te diremos qué aplicaciones deberías eliminar de una vez por todas de tu dispositivo.

1. Aplicaciones preinstaladas

Muchos celulares tienen aplicaciones que fueron instaladas antes de que un usuario lo use por primera vez. No obstante, algunas de ellas no se usan frecuentemente, por lo que ocupa espacio innecesariamente.

Por eso, existen algunas apps para lograr desinstalarlas, pero, hay que tener en cuenta que después de su uso, también se deben quitar.

2. Aplicaciones de escáner

Ya no se requiere una app para escanear un documento. En iPhone existe una opción especial en la cámara para hacerlo, y en Android se puede acceder a la cámara o Google Drive para lograr este objetivo.

3. Aplicaciones de lectura de códigos QR

Al igual que con los escáneres, los códigos QR pueden ser leídos solo con la cámara de los dispositivos, por lo que ahí se puede ahorrar un espacio considerable.

4. Aplicaciones de linterna

¡Tenga mucho cuidado si descarga este tipo de aplicaciones! Muchas de estas pueden ser fraudulentas y contienen malwares que pueden dañar el dispositivo y robar información personal.

5. Facebook y aplicaciones de redes sociales

Facebook consume una gran cantidad de datos debido a su almacenamiento de archivos temporales y ocupación de memoria caché. Una solución puede ser eliminar la app y descargarla después de un tiempo, para evitar que la memoria del celular se deteriore.