"No creo en la vacuna": Christopher Uckermann de RBD no se vacunará contra el COVID-19

El cantante y actor mexicano Christopher Uckermann, que muchos conocimos como ‘Diego’ en la popular novela ‘Rebelde’, se ha mostrado en desacuerdo con la pandemia generada por el coronavirus desde que la emergencia sanitaria empezó.

Recientemente, el artista reveló que no cree en la vacuna y que él ni su familia se la aplicarán, así lo reveló el medio El Universal.

"No [me voy a vacunar]. No creo en la vacuna, soy honesto, creo que puede ser peor que la COVID en sí. Soy alguien que personalmente no cree en las vacunas. Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día creo mucho en lo natural; de hecho, apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. [Mi familia] opina lo mismo, todos. Nadie [de mi familia] se va a vacunar".