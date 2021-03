Estas son las artistas femeninas con más premios Grammy

Para muchas mujeres que han buscado incursionar en el mundo de la música con éxito, ha sido particularmente más complejo con respecto a los hombres llegar a un puesto memorable en este campo. Sin embargo, algunas lo han logrado, tanto así que siguen siendo las favoritas del público.

Asimismo, pese al bajísimo rating que tuvo la entrega de premios en 2020, esta vez se busca hacer una ceremonia memorable, en medio de las dificultades puestas por la pandemia del Covid-19.

Aquí recordaremos algunas cantantes que han ganado un merecido puesto entre las más premiadas con esta codiciada estatuilla:

Alisson Krauss

La cantante y violinista estadounidense de 49 años es la artista más premiada de la historia de los Grammy con 25 estatuillas. Krauss ha hecho discos memorables como ‘Raising sand’ y ‘This Side’; así como álbumes como ‘When You Say Nothing At All’.

Beyoncé

Beyoncé tiene en su poder 20 estatuillas, siendo una fuerte competencia para desbancar a Krauss. La artista de ‘Crazy in love’ y ‘Single Ladies’ ha sido todo un referente para otras cantantes pop que siguen sus pasos.

Aretha Franklin

La llamada ‘Dama del Soul’ fallecida en 2018 tuvo 18 gramófonos, convirtiéndose en todo un ícono en su género. La artista de temas como ‘Respect’ y ‘A change is gonna come’ es considerada una de las mejores voces femeninas de todos los tiempos.

Adele

La británica, quien compuso temas legendarios en la década del 2010 como ‘Someone like you’ y ‘Rolling in the deep’ tiene 15 premios Grammy en su poder.

Alicia Keys

La cantante estadounidense, tiene al igual que Adele, 15 estatuillas, gracias a álbumes aclamados como ‘Girl on Fire’ y ‘The diary of Alicia Keys’.