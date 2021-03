Tigo, la compañía con la mejor red móvil de Colombia en velocidad

Opensignal y Ookla, las dos empresas de medición de redes móviles más importantes del mundo, reconocieron que la empresa Tigo Colombia tiene la mejor red móvil del país en velocidad, luego de que superara a su competencia en diferentes categorías como Disponibilidad 4G, Experiencia de video, Experiencia de aplicación de voz y Experiencia de velocidad de descarga.

Por eso, los oyentes de LOS40 podrán ver todos los videos de Roberto y Camila Upegui sin problema alguno… estén donde estén, no se perderán nada del contenido del Morning de LOS40. Y podrán escucharlos las 24 horas del día por nuestra app y le garantizamos que la señal, nunca se caerá.

En el más reciente informe de Opensignal, la empresa de telefonía móvil ganó 6 de 7 premios, lo que la cataloga como la mejor red móvil de Colombia.

Las mediciones internaciones de redes móviles son como los ‘premios Oscar’ de los operadores de telecomunicaciones, motivo por el cual cada uno se esfuerza no solo en tener una buena publicidad, sino en demostrar que su servicio es de calidad.

El informe de Opensignal reveló que los usuarios que utilizan las redes móviles de Tigo disfrutan de tiempos de carga más rápidos y sólo algunos atascos ocasionales en comparación con su competencia, algo que permite que sus usuarios obtengan velocidades de descarga 28% más rápidas que sus contrapartes, con un promedio de 6 Mbps, 0.9-1 Mbps.

Los resultados de la medición pusieron a Tigo al mismo nivel que redes móviles en Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania o países europeos, lugares en los que los operadores invierten tres o cuatro veces más que en un país emergente como Colombia.

Luego de revisar y analizar 754.191 pruebas, Ookla, líder mundial en aplicaciones de prueba, datos y análisis de redes móviles y de banda ancha fija, reconoció a la red móvil de Tigo como la más rápida Colombia, por entregar las velocidades de carga y descarga más veloces en promedio para sus usuarios. Doug Suttles, CEO de Ookla, afirmó:

“Después de un análisis riguroso, estamos complacidos de reconocer a Tigo como la Red Móvil más Rápida de Colombia. Este premio es un reconocimiento al gran desempeño de Tigo, tal y como lo experimentan sus usuarios, en el tercer y cuarto trimestre del 2020”.

Con la red móvil Tigo, podrás escuchar las mejores canciones y artistas de LOS40, la radio de los éxitos, y disfrutar de cada uno de nuestros especiales De Película.

Tigo logró obtener estos resultados durante la pandemia generada por el coronavirus, gracias a dos importantes factores: inversión y despliegue.

La empresa se la jugó por la conectividad de los colombianos e inició el más ambicioso despliegue de red móvil que haya hecho en el país:

- En menos de un año Tigo logró activar más de 2.300 antenas en la banda de 700 MHz.

- El despliegue ha logrado cerca de 10.000 km2 adicionales de cobertura LTE.

- En las zonas rurales se triplicó la cobertura.

Tigo demuestra con esos reconocimientos que es una empresa de hechos tangibles. No de discursos. No de palabras. No de trinos graciosos. ¡De hechos!