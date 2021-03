Andrea Valdiri realizó un cuadro con su vello púbico y lo subastará

A través de su cuenta de Instagram, la ‘influencer’ y bailarina Andrea Valdiri anunció que subastará un cuadro que realizó inspirada en su embarazo.

Valdiri publicó un video del proceso de creación del cuadro, el cual fue considerado como “desagradable” por algunos de los seguidores de la barranquillera.

En las intimas imágenes, se ve a la colombiana desnuda con parte de su cuerpo lleno de pintura azul, mientras dibuja una silueta de una mujer en estado de embarazo.

Lo que más llamó la atención de los seguidores de Valdiri, es que en una parte del video se puede ver que el cuadro está llenó de vellos púbicos, algo que confirmó la bailarina:

“Estoy inspirada, el arte es una cosa que uno no puede entender; estos son los pelos de mi cuca, desde que quedé embarazada no me he depilado, entonces hice este cuadro, lo voy a enmarcar y lo voy a subastar. Amén”.