Natalia Durán envió un emotivo mensaje a quienes la han apoyado en su lucha contra el cáncer

Natalia Duran, actriz y modelo colombiana habló en sus redes sociales después de estar un tiempo ausente tras revelar que había sido diagnosticada con cáncer en un video que publicó en su perfil de Instagram hace menos de un mes donde contó cómo se sentía y las cosas que le habían pasado.

“Me diagnosticaron con cáncer. Tengo cáncer de tiroides y en el cuello, tienen que abrirme para saber exactamente qué tipo de cáncer es" (…) "A parte tuvieron que hacerme una transfusión porque mi hemoglobina estaba en el piso”, “estaba caminando de milagro”, relató la actriz sobre lo sucedido.

La reconocida actriz colombiana apareció nuevamente en redes con una serie de historias que publicó en su perfil de Instagram en las que agradece a todos sus seguidores quienes le han enviado mensajes de apoyo, también agradeció a sus familiares y amigos, en especial a quienes se han unido en una campaña de apoyo hacia la colombiana para ayudarla con sus cirugías y tratamientos ya que son muy costosos.

Mira también: Natalia Duran revela que han sido meses muy duros tras ser diagnosticada con cáncer

“No me esperaba todo esto, no me esperaba este despliegue, no voy a llorar porque ya he llorado mucho. Estoy muy conmovida, no me esperé que mi mejor amiga fuera a hacer esto por mí y no sé qué pensar, estoy tan agradecida de tanto amor y todos los mensajes que recibo todos los días”, expresó la actriz.

En el video en el que la actriz contó que había sido diagnosticada relató que su vida ha sido muy cercana a este tipo de situaciones empezando por la muerte de su madre a causa del cáncer cuando ella era pequeña y de unos cuantos amigos también.

La actriz se ha destacado por su belleza y su talento a la hora de interpretar un papel en la televisión, es recordada por trabajar en novelas colombianas como, ‘La ley del corazón’ como ‘Lorena’, ‘La prepago’ interpretando a ‘Carolina’ y en ‘Corazones blindados’ como ‘Marcela Torres’, entre otras que la catapultaron a el éxito en su carrera actoral y la llevaron a representar y modelar distintas marcas a lo largo de sus 37 años.

Cabe recordar que la tiroides es una glándula que produce hormonas para regular la frecuencia cardiaca, el metabolismo, la temperatura corporal y la presión arterial.

El cáncer de tiroides puede evidenciarse en algunas personas por un bulto en el cuello, mientras que otras personas pueden ser asintomáticas, aunque aun no se conoce exactamente la causa de este, se relaciona con factores ambientales o genéticos.

Los tratamientos muchas veces son efectivos y tienen un índice de efectividad alto, para esto se realizan procedimientos de terapias hormonales, cirugías y en algunos casos quimioterapias.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg