Mujer transgénero desea ser monja, pero la Iglesia Católica se niega

Eefje Spreuters, mujer trans, neerlandesa de 46 años que quiere convertirse en monja y ha tratado de acercarse a la iglesia para cumplir con su deseo, desde pequeña su familia le inculco la fe cristiana por eso quiere unirse a la Iglesia Católica, pero le ha sido imposible.

“Siempre me he sentido mujer y me criaron muy religiosamente. He querido ir al monasterio toda mi vida (...) iré hasta el Vaticano y hablaré con el Papa si es necesario”, dijo la mujer en una entrevista que le realizaron en ‘Radio 2’, emisora neerlandesa.

Además, la mujer contó que trató de ponerse en contacto con las monjas de Brecht, un grupo de religiosas en su país, esto lo hizo con el propósito de cumplir su deseo.

“Tuve contacto con las monjas de Brecht. No me pudieron contestar porque no sabían si podía ingresar como mujer transgénero”, aseguró Spreuters en la charla con el medio.

La Iglesia Católica no se ha pronunciado sobre este caso, sin embargo, a nivel general ellos han abordado el tema sobre la identidad de género.

Según Rik Torfs, abogado especialista en temas eclesiásticos dijo, “el Vaticano mantiene la visión antropológica de que el sexo biológico es inmutable (...) Para la Iglesia Católica, Spreuters sigue siendo un hombre y no podría entrar a un convento. Sin embargo, sí podría asumir un papel activo dentro de la comunidad religiosa como asistente parroquial o capellán en una prisión u hospital, pues estos puestos están abiertos para los laicos de cualquier género”.

