Twitter lleva #FanTweets al K-Pop comenzando con ROSÉ de BLACKPINK

#FanTweets, una dinámica exclusiva de Twitter, llega por primera vez a la comunidad del K-Pop, empezando con los #FanTweets de ROSÉ de BLACKPINK (@BLACKPINK). Los videos #FanTweets de ROSÉ, publicados a través de la cuenta oficial de la agrupación el 15 de abril, horario local de Corea del Sur (durante la noche del miércoles en Latinoamérica), muestran a la superestrella de la música respondiendo a los Tweets de sus fans (conocidos como BLINK) sobre su nuevo álbum, presentaciones en el escenario, la vida en general y hasta su perro "HANK".

#FanTweets es un contenido exclusivo y personalizado en Twitter, donde las celebridades responden directamente a los Tweets de sus fans. Esta dinámica ayuda a acercar a los fans a sus artistas favoritos y les da la oportunidad de oírlos directamente, mientras los Tweets ingeniosos, vibrantes y auténticos del fandom brindan una experiencia divertida, exclusiva y distinta.

Mira también: Las reacciones del ARMY de BTS por su llegada al número 1 del chart Billboard Hot 100

YeonJeong Kim, Head of Global K-pop Partnerships en Twitter, dijo: “#FanTweets ofrece otra forma para que los fans escuchen directamente a sus artistas favoritos de K-pop. Con #FanTweets, ROSÉ de BLACKPINK compartió nuevos aspectos de ella, así como otras historias muy apreciadas para sus fans. Twitter ofrecerá más contenido exclusivo nacido de los fans para así permitirles conectarse con sus artistas favoritos y generar conversaciones sobre #KpopTwitter y varios contenidos de Corea del Sur”.

El álbum debut de ROSÉ, R, fue lanzado el 12 de marzo, junto con el sencillo principal 'On the Ground' el cual entró en la lista Billboard Hot 100. 'On the Ground' también debutó y alcanzó el puesto número 1 en el Billboard 200 Global Chart.

¡Sigue a ROSÉ y BLACKPINK (@BLACKPINK) en Twitter para conocer más sobre ella y la agrupación en tiempo real!

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg