Profesora mexicana es golpeada por su esposo mientras dictaba una clase virtual

Se volvió viral en las redes sociales un indignante video en el que se escucha la forma en la que una maestra mexicana es violentada por su esposo mientras dictaba una clase de manera virtual.

Mira También: PILLAN A PAREJA TENIENDO RELACIONES SEXUALES EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE HÁBITAT

En las imágenes, se ve que la mujer, identificada como Jacqueline, está dictando una clase de inglés a los estudiantes de la Preparatoria 5, Plantel ‘Dr. Angel María Garibay’, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), cuando de un momento a otro se empiezan a escuchar los gritos de su marido, que se enojó porque estaba usando su computador.

“Mi computadora no me la agarras, put… madre, me chingaste el put… ratón”.