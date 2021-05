Jessi Uribe asegura que no es uribista y muestra su preocupación por el país

A través de sus redes sociales, el cantante de música popular Jessi Uribe compartió un mensaje en el que mostró su preocupación por lo que está pasando en las calles de Colombia.

Jessi Uribe aseguró que no pertenece a ningún bando político y que, si en el pasado habló de política, se arrepiente:

“Para que dejen de estar hablando tanta vaina. No soy de izquierda, no soy de derecha, no soy uribista, ni petrista, ni del duquismo. Si en algún momento hablé de política, me arrepiento. Soy cantante y debo llevar un mensaje con mi música. Esa es mi bendición”.

A pesar de que el cantante aseguró que no pertenecía a la izquierda o la derecha, algunos de sus seguidores le recordaron una entrevista en la que habló de su admiración por Álvaro Uribe:

“Uribe, siempre. […] Siempre me ha gustado ese viejo. Alcancé a votar por él, la primera vez que voté, creo que sí. […] Muy frentero, un guerrero. De todos hablan. De los mejores hablan siempre. […] No me importan [las cosas que dicen sobre él… Le diría] Que vuelva a ser presidente”.

Finalmente, el cantante pidió paz y bendiciones para los colombianos.

