La emotiva conversación de Residente y la familia de Lucas Villa

A través de su cuenta de Instagram, el artista puertorriqueño René Pérez, conocido artísticamente como Residente, que ha alzado su voz por la dura situación que estamos viviendo en el país, se conectó en un live con Sitsy, Sol, Danesha, y Santiago, los hermanos de Lucas Villa, uno de los manifestantes que fue baleado en Pereira.

El hombre de 37 años, que se manifestó pacíficamente en la ciudad, se encuentra luchando por su vida en un centro médico de la capital de Risaralda, así lo confirmó el más reciente informe.

Durante la conversación del cantante y la familia del colombiano, se realizaron diferentes reflexiones en torno a la situación que se están viviendo en las calles colombianas por la inconformidad que existe con el gobierno del presidente Iván Duque.

Antes de despedirse, Residente no pudo esconder sus sentimientos y dijo palabras que conmovieron a la familia de Lucas y los diferentes espectadores que se unieron al live:

“Para mí es un honor y cuando Lucas esté bien me avisan y nos conocemos. Vienen a Puerto Rico y conocen a mis hermanos porque somos una familia como la de ustedes. Me da mucho sentimiento, bien cabrón porque me pongo en el lugar de ustedes. Perdonen porque a mí no me gusta hacer esto”.