“Quiero ser la voz de Colombia”: Nicky Jam habló frente a la crisis que enfrenta el país

Nicky Jam el cantante de origen estadounidense, sorprendió en redes sociales tras publicar un video de casi seis minutos en su perfil de Instagram donde habla sobre la crisis que enfrenta Colombia y su amor y solidaridad para los ciudadanos, el propósito de este video es “ser la voz de Colombia (…) dar la información más correcta”, dijo el cantante.

En el video Nicky comienza contando como surgió todos los enfrentamientos en el país, “hace una semana comenzó Colombia una protesta por la situación de que iban a subir los impuestos del IVA. La intención era hacer una protesta pacífica en el país”, dijo Nicky.

El artista continúo relatando los hechos que habían sufrido los manifestantes durante las manifestaciones, como la muerte de una persona, Nicky dijo que en ese momento “todo se salió de las manos”.

Mira también: “Si hubiera estado en bikini, no lo habrían borrado”: Carolina Guerra denuncia censura por video del Paro Nacional

Además, aclaro, que las protestas iniciaron de manera pacífica porque la gente estaba peleando por los derechos de los humanos en el país y luego todo se convirtió en una catástrofe, “en una cosa horrible que nunca yo pensé en 10 años que yo viví en el país de Colombia”, expresó.

“Hay fuerza bruta al máximo, están tiroteando las casas, están utilizando helicópteros”, dijo Nicky, además, en el video muestra fragmentos de lo que ha sucedido en Colombia, mientras él va relatando.

“Hay un video que está corriendo por ahí, dicen que están atacando a la policía. En ese video pueden ver que los ciudadanos están ayudando al policía”, relató el artista, además, alega que hay casos donde los policías también están ayudando a los ciudadanos.

“Los vándalos están por ahí dañando la protesta y se están aprovechando de la situación”, expresó, además, habló del caso de Lucas Villa, el hombre que fue baleado desde un coche tras una jornada de protesta pacífica.

“Todo esto lo que está haciendo es dividiendo al país, afectando la unión del país”, dijo el artista.

Durante el video el cantante le hace una invitación al país.

“Yo hago un llamado a que todo el país se una (…) no importa si eres rico o pobre, político o no político, policía o no policía, ciudadano, todos en unión”, expresó.

Mira también: ‘La Liendra’ denuncia que recibió amenazas de muerte por apoyar el Paro Nacional

Finalizando el video Nicky dejo un mensaje, “Yo soy una persona que amo Colombia, Colombia me dio tanto (..) siento que es mi deber como ciudadano y residente de Colombia de ayudar al país y buscar la manera de que se riegue la voz (…) necesitamos gente que nos ayude”, dijo el artista, además, dijo que una de las maneras de que se riegue la voz de lo que está pasando en Colombia es usar su plataforma.

“Quiero que se mejore la situación, esa es la intención mía con este video”, expresó Nicky.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg