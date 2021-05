Billie Eilish anuncia su tour mundial ‘Happier Than Ever’

Una de las cosas que más extrañamos los amantes de la música es poder ver a nuestros artistas favoritos interpretando en vivo sus más exitosas canciones, esas que nos ponen a bailar, cantar o hasta llorar.

La artista estadunidense Billie Eilish reveló una emocionante noticia a sus seguidores: la llegada de su ‘Happier Than Ever: The World Tour’, en el que visitará algunas ciudades de Estados Unidos y Europa durante este año y el 2022.

Para anunciar el lanzamiento de su próximo tour, en el que promocionará su más reciente álbum, Billie publicó un video que logró emocionar a sus seguidores.

‘Happier Than Ever: The World Tour’ empezará en Estados Unidos en septiembre de este 2021 y finalizará en Suiza en el mes de julio del 2022.

Aquí las fechas completas.

Happier Than Ever, The World Tour 2022

Tickets on sale Friday 5/28https://t.co/xdAwqecmmn pic.twitter.com/nrXI3G1udt — billie eilish (@billieeilish) May 21, 2021

