Billboard Music Awards 2021: Lista de ganadores

Nick Jonas, el menor del clan Jonas Brothers, es el presentador de la esperada gala de los Billboard Music Awards 2021 que premian lo mejor de la música del último año.

La ceremonia, que contó con un pre-show no televisivo, otorgó algunos de los galardones a grandes artistas como BTS y la cantante de música urbana Karol G.

Este año, el artista canadiense The Weeknd, que no fue nominado en ninguna categoría de los Grammy, se podrá llevar 16 micrófonos y se presentará en el escenario junto a otros grandes artistas como Demi Lovato, Sia, Post Malone, Bad Bunny , Pink, Alicia Keys, Duran Duran y la banda sensación BTS, que presenta por primera vez en vivo su canción ‘Butter’.

La banda K-pop BTS ganó en tres categorías: Top dúo/grupo, Top Song Sales y Top Social Artist.

La artista colombiana Karol G recibió el premio a ‘Artista latina del año’.

Conoce la lista completa de ganadores de los Billboard Music Awards 2021

Artista Top

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Taylor Swift

GANADOR: The Weeknd

Nuevo Artista Top

Gabby Barrett

Doja Cat

Jack Harlow

GANADOR: Pop Smoke

Rod Wave

Artista masculino Top

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

Pop Smoke

GANADOR: The Weeknd

Artista femenina Top

Billie Eilish

Ariana Grande

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

GANADORA: Taylor Swift

Top Duo/Group

AC/DC

AJR

GANADOR: BTS

Dan + Shay

Maroon 5

Artista Top Billboard 200

Drake

Juice WRLD

Pop Smoke

Post Malone

GANADOR: Taylor Swift

Artista Top Hot 100

DaBaby

Drake

Dua Lipa

Pop Smoke

GANADOR: The Weeknd

Artista Top en Streaming

DaBaby

GANADOR: Drake

Lil Baby

Pop Smoke

The Weeknd

Artista Top en venta de canciones

Justin Bieber

Ganador: BTS

Megan Thee Stallion

Morgan Wallen

The Weeknd

Artista Top en canciones de radio

Justin Bieber

Lewis Capaldi

Dua Lipa

Harry Styles

GANADOR: The Weeknd

Top Artista Social (votado por los fans)

Blackpink

GANADOR: BTS

Ariana Grande

SB1 Seventeen

Artista Top R&B

Jhené Aiko

Justin Bieber

Chris Brown

Doja Cat

GANADOR: The Weeknd

Top R&B Male Artist

Justin Bieber

Chris Brown

GANADOR: The Weeknd

Top R&B Female Artist

Jhené Aiko

GANADORA: Doja Cat

SZA

Top Rap Artist

DaBaby

Drake

Juice WRLD

Lil Baby

GANADOR: Pop Smoke

Top Rap Artist Masculino

Juice WRLD

Lil Baby

GANADOR: Pop Smoke

Top Rap Artista Femenina

Cardi B

GANADOR: Megan Thee Stallion

Saweetie

Top Artista Country

Gabby Barrett

Kane Brown

Luke Combs

Chris Stapleton

GANADOR: Morgan Wallen

Top Artista Masculino Country

Luke Combs

Chris Stapleton

GANADOR: Morgan Wallen

Top Country Female Artist

GANADORA: Gabby Barrett

Maren Morris

Carrie Underwood

Top Country Dúo/Grupo

Dan + Shay

GANADOR: Florida Georgia Line

Maddie & Tae

Top Rock Artist

AC/DC

AJR

Five Finger Death Punch

GANADOR: Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

Top Artista Latino

Anuel AA

GANADOR: Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna

Top Artista Latino masculino

GANADOR: Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Top Artista Latina

Becky G

GANADORA: Karol G

Rosalía

Top Latin Dúo/Grupo

Banda MS de Sergio Lizárraga

GANADOR: Eslabón Armado

Los Dos Carnales

Top Artista Dance/Electrónica

The Chainsmokers

Kygo

GANADOR: Lady Gaga

Marshmello

Surf Mesa

Top Billboard 200 Album

Juice WRLD, Legends Never Die

Lil Baby, My Turn

GANADOR: Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Taylor Swift, Folklore

The Weeknd, After Hours

Top R&B Album

Jhené Aiko, Chilombo

Chris Brown & Young Thug, Slime & B

Doja Cat, Hot Pink

Kehlani, It Was Good Until It Wasn't

GANADOR: The Weeknd, After Hours

Top Rap Album

DaBaby, Blame It on Baby

Juice WRLD, Legends Never Die

Lil Baby, My Turn

Lil Uzi Vert, Eternal Atake

GANADOR: Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon

Top Rock Album

AC/DC, Power Up

Miley Cyrus, Plastic Hearts

Glass Animals, Dreamland

GANADOR: Machine Gun Kelly, Tickets to My Downfall

Bruce Springsteen, Letter to You

Top Latin Album

Anuel AA, Emmanuel

Bad Bunny, El Último Tour Del Mundo

Bad Bunny, Las que no iban a salir

GANADOR: Bad Bunny, YHLQMDLG

J Balvin, Colores