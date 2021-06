“Fue horrible”: Meryl Streep confiesa que la pasó mal mientras grabó ‘El diablo viste a la moda’

Durante una entrevista con el medio 'Entertainment Weekly' por motivo de la celebración de los 15 años de lanzamiento de la exitosa película ‘El diablo viste a la moda’, Meryl Streep, Emily Blunt y Anne Hathaway, tres de sus protagonistas, revelaron algunos detalles y secretos en torno a la producción.

De acuerdo con la exitosa actriz Meryl Streep, para ella fue muy difícil darle vida a Miranda Priestly, una editora jefe de una revista de moda que trataba muy mal a los empleados, porque en ese momento se sentía muy “deprimida”.

Mira También: ¿QUÉ LECCIONES NOS DEJÓ ANNE HATHAWAY CON 'EL DIABLO VISTE A LA MODA'?

Meryl Streep se tomó tan en serio su papel que conservó en la vida real algunos aspectos de su frío personaje. La actriz incluso llegó a ignorar en el set a sus demás compañeros y trabajadores del set. Según contó Emily Blunt, Streep no mostraba emociones durante la grabación:

"Meryl es muy sociable y divertida pero de alguna forma el rodaje no fue lo más divertido para ella. Era como si fuese inaccesible; podías acercarte a ella y decirle: 'Dios mío, acaba de pasar lo más divertido', y ella escuchaba, pero no era divertido para ella".

Blunt no fue la única que notó la actitud de Meryl en la grabación, pues Anne Hathaway también reveló que aunque no era cómodo verla así, la ayudó a su actuación:

"Me sentí intimidada, pero siempre me sentí cuidada. Sabía que cualquier cosa que estuviera haciendo para crear ese miedo me beneficiaba porque también sabía que ella me estaba cuidando".