‘Can’t Stay Away’, la canción con la que DARIN regresa al mundo de la música

El rey del pop de Suecia, Darin, está de vuelta con ‘Can’t Stay Away’ – una canción reluciente de disco-pop que está calentando motores para la libertad del verano.

El sencillo fue co-escrito por Darin con Jamie Hartman (Kygo, Calvin Harris) y BURNS (Lady Gaga & Ariana Grande ‘Rain on Me’), quien también produjo la canción.

Hablando sobre el nuevo sencillo eufórico, Darin dijo:

Como uno de los artistas de mayores ventas en Suecia, Darin ha acumulado más de 400 millones de streams en Spotify, 30 sencillos oro o platino y siete álbumes No. 1 en un país que es conocido por ofrecer música pop de la mejor calidad.

Además de ser el primer lanzamiento en inglés de Darin en siete años, ‘Can’t Stay Away’ indica un nuevo inicio en el viaje del cantautor después de tomar la atrevida decisión de declararse como gay públicamente durante la temporada de Pride el año pasado.

“Ahora mismo, me siento más libre,” dice Darin sobre la noticia que salió en los encabezados en todo el mundo. “Han pasado muchas cosas personalmente y artísticamente que aún no le he mostrado al mundo. Espero que mi música nueva pueda, de alguna manera, ayudar a otros a ver la luz al final del túnel. Una luz disco.”