Nacho regresa con fuerza y nos presenta ‘Enemigos’

Nacho regresa con su estilo característico de pop urbano. El cantante venezolano presenta su nuevo sencillo, 'Enemigos', acompañado de un espectacular video. Esta balada reguetonera seguramente le llegará al alma a todo el mundo, dandole un giro particular a la historia del desamor, con la cual es imposible no sentirse identificado.

Las letras y melodías de 'Enemigos' no son lo único especial en el tema, que fue compuesto por varios jóvenes venezolanos talentosos y soñadores que con mucho trabajo y empeño se han dado a conocer por sus inigualables destrezas musicales. En particular, uno de los principales compositores de la canción, el Pollo Ujueta, fue quien incialmente le trajo la canción a Nacho durante una sesión en el estudio y, aunque lamentablemente no nos acompaña hoy en vida, el tema cuenta con su sello distintivo.

'Enemigos' habla de que sólo toma un instante para que una persona o situación cambie, especialmente resaltando cómo una persona puede pasar de amar a odiar de un momento para otro, sin preaviso y sin calendario. Además, el tema refleja implícitamente lo absurdo e irracional de esa situación, las intensas y opuestas emociones que se pueden derivar, tales como el sentimiento de tortura de ver a la persona que hace un segundo te amaba, ahora ama a otro o la indiferencia absoluta de alguien que el día anterior te miraba con ojos de amor y ahora ya ni te mira.

El video, grabado en Venezuela, atravesó varios procesos de creación: primero, el desarrollo de una historia, en el que se buscaba no hacer más de lo mismo y para lo cual Nacho sugirió una idea un poco más abstracta y menos literal. Asimismo, alejándonos de las típicas novelas, la segunda fase busco escoger elementos que mostraran el mensaje de la canción sin la necesidad de entrar en una historia con un principio o fin definido y a partir de ese momento, todo fluyó para llegar al resultado final. El video de 'Enemigos' mezcla imágenes poderosas que evocan sentimientos universales.

Nacho se ha posicionado como una de los talentos versátiles de la música urbana latinoamericana. Su visión y estilos únicos lo han mantenido en los top de las listas del reggaeton a nivel mundial. Cada uno de sus lanzamientos siempre deja a sus fans y a la industria musical en general ansiosos por escuchar más y más.

