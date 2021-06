“Ya soy coreano”: Joven se somete a cirugías para parecerse a Jimin de BTS

Oli London, un ‘influencer’ británico de 31 años, se volvió viral en las redes sociales luego de que confesara que ha invertido aproximadamente 150 mil dólares en 18 cirugías para parecerse a Park Jimin, uno de los jóvenes integrantes de la exitosa boyband coreana BTS.

A través de un video que ha publicado en sus redes sociales, el joven asegura que se siente coreano y se considera ‘transracial’:

“Me identifico con la comunidad coreana. Quizás ahora me acepten más porque tengo un aspecto más parecido. Tal vez la gente piense que soy de verdad coreano, lo que me hará muy feliz. Pueden ver cuánto amo su cultura. Este es el extremo al que he llegado porque amo mucho a Corea”.

En otro video, London aseguró que Jimin estará orgulloso de él por todas las cirugías que se ha realizado para parecerse ídolo musical, algo que ha sido duramente criticado por el ARMY de la banda.

“Estoy seguro de que estará orgulloso de que ahora me parezca a él. Finalmente tengo los ojos coreanos de Jimin y son tan, tan hermosos. Estoy feliz con mi nuevo aspecto y no puedo esperar a ver los resultados finales cuando baje toda la hinchazón”.

London se ha realizado durante 8 años procedimientos estéticos como reducción de pómulos, cinco rinoplastías, contorno de la mandíbula, contorno de la barbilla, una reducción de pecho masculino y una liposucción.

“Ser transexual es lo mismo que ser transracial porque naces en el cuerpo equivocado”, explica Oli London, quien ha aparecido en noticieros y protagonizado portadas durante los últimos días. “Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano y ahora parezco coreano. Me siento coreano. No me identifico como británico, así que por favor no ... se refiera a mí como británico, porque me identifico como coreano”.

